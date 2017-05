Guvernul impune noi reguli la ITP. Se introduc gradele de risc ale unei mașini

Guvernul a aprobat joi noi un proiect de lege privind sistemul de inspectie tehnica periodica a vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in Romania. O noutate adusa este clasificarea defectiunilor constatate cu prilejul inspectiei tehnice periodice a vehiculului, in functie de nivelul de risc asupra sigurantei rutiere si de impactul asupra mediului.

Gradele de risc:

deficiente minore - care nu au un efect semnificativ asupra sigurantei vehiculului sau impact asupra mediului, precum si alte neconformitati minore;

deficiente majore - susceptibile sa compromita siguranta vehiculului, sa aiba impact asupra mediului sau sa-i puna in pericol pe ceilalti participanti la trafic, precum si alte neconformitati mai importante;

deficiente periculoase - care constituie un risc direct si imediat la adresa sigurantei rutiere sau care au impact asupra mediului.

Potrivit comunicatuui Guvernului, un vehicul care prezinta deficiente incadrabile la mai mult de o categorie de deficiente va fi clasificat in categoria corespunzatoare deficientei mai grave. Daca la acelasi element inspectat se constata mai multe deficiente, vehiculul poate fi incadrat in categoria imediat superioara de gravitate daca se poate demonstra ca efectul combinat al acestor deficiente ar genera un risc mai mare la adresa sigurantei rutiere. Dupa finalizarea inspectiei tehnice periodice, persoana care prezinta vehiculul la inspectie este informata cu privire la orice deficiente constatate si care necesita remediere. De asemenea, primeste certificat ITP continand elementele standardizate aferente codurilor armonizate ale Uniunii Europene, iar vehiculului i se aplica un ecuson de inspectie tehnica periodica. In cazul in care la inspectia tehnica periodica se constata deficiente majore sau periculoase, se considera ca inspectia nu a fost trecuta si va fi necesara o noua inspectie a vehiculului in cel mult 30 de zile de la inspectia initiala.

De mentionat ca la reinmatricularea unui vehicul deja inmatriculat in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, certificatul de inspectie tehnica periodica trebuie sa fie inca valabil din punctul de vedere al frecventei inspectiilor tehnice periodice, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania.Cerintele specifice pentru functionarea sistemului ITP, precum si metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului Transporturilor.Pe langa aceste schimbari, actul normativ introduce, in acord cu reglementarile europene, obligatiile de raportare ca stat membru al Uniunii Europene, iar Regia Autonoma ¬Registrul Auto Roman¬ este desemnata ca autoritate competenta responsabila de administrarea sistemului national de inspectii tehnice periodice si ca organism de supraveghere a statiilor de inspectie tehnica.

Totodata, lista faptelor considerate contraventii a fost extinsa, cuantumul amenzilor aplicate fiind intre 1.000 si 5.000 de lei. Astfel, pe langa faptele penalizate conform reglementarilor actuale, se vor considera contraventii efectuarea ITP in statii care nu detin autorizare pentru categoria in care se incadreaza vehiculul inspectat, nerespectarea metodologiei, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat de R.A.R. cu ocazia autorizarii, atestarea ca bun de circulatie a unui vehicul care nu a fost prezentat in statia de inspectie tehnica, precum si efectuarea ITP la vehiculele care prezinta modificari ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului fara ca modificarile sa fi fost inscrise in documentele respective.

Proiectul de lege modifica si completeaza Ordonanta Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica.

sursa: hotnews.ro