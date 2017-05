Afacerea service-urilor ilegale după eliminarea taxei auto. Mașini distruse în accidente revândute de samsari

Piata auto a explodat la inceput de an, dupa ce taxa de mediu a fost eliminata de autoritati. Astfel, procentul masinilor aduse din strainatate a crescut cu 200 la suta.

Odata cu asta, si oportunitatile samsarilor, care urmaresc doar profituri uriase si imediate. Aceastia au metode noi de inselaciune, iar pe cele vechi si le-au imbunatatit. Cat de usor puteti sa le cadeti in plasa sau cat de simplu se fac ilegalitatile in domeniul tranzactiilor auto second-hand aflati dintr-un nou episod al Campaniei "Inspectorul Pro".

Ateliere ilegale de reparat masini. In hale improvizate, autoturismele distruse in accidente sunt repuse pe roti. Si mai apoi in circulatie. Cu riscuri imense pentru cei care le cumpara. Dar si pentru aceia care, fara vina, se pot afla in locul nepotrivit.

Patronul filmat de noi cu camera ascunsa recunoaste ca face totul ilegal. A transformat o veche spalatorie intr-un service, pentru care nu a putut prezenta niciun document.

Inspectorii Registrului Auto Roman sustin ca se confrunta cu un fenomen. Vorbesc despre o dublare a numarului de hale neautorizate. Desi au pornit la drum cu cea mai ampla actiune de verificare a lor, mai au mult pana cand le vor descoperi si le vor inchide pe toate.

De ce merge atat de bine afacerea in atelierele ilegale ? Pentru ca romanii cumpara mai mult ca niciodata masini vechi.

De la inceputul anului si pana in prezent, inmatricularile de autoturisme second-hand au explodat. Anularea taxei auto, dar si lipsa de bani a oamenilor, au facut ca orice epava frumos reconditionata sa devina mai atractiva decat o masina noua, care te inglodeaza in datorii.

Anual, samsarii de autoturisme introduc, cu usurinta, in tara noastra sute de masini lovite in strainatate. Si stiti de ce? Pentru ca legea e prea blanda. Oricine poate intra in Romania cu un autoturism facut praf, daca declara ca il aduce pentru piese. Singurul act cerut e o factura cu mentiunea: vehicul inutilizabil in trafic.

