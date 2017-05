Ce mașini electrice noi puteți cumpăra prin Rabla Plus. Primiți 10.000 de euro de la stat

Programul „Rabla Plus” și, mai ales, suma de circa 10.000 de euro oferită ca subvenție pentru achiziționarea unui automobil electric a făcut tot mai mulți români să ia în calcul achiziționarea unui așanumit vehicul Z.E. (cu emisii poluante zero).

Preţurile maşinilor electrice în România

O simplă verificare a ofertei de maşini strict electrice de pe piaţa autohtonă arată că românii care îşi doresc un astfel de vehicul au la dispoziţie doar zece modele. Cel mai ieftin vehicul electric disponibil în acest an este Volkswagen e-Up!. Acesta are un preţ de 25.838 de euro, fapt ce îl poate duce, odată cu bonificaţiile oferite de stat la doar 15.838 de euro (Rabla Plus) sau chiar 14.400 de euro dacă este casat şi un autoturism mai vechi de opt ani. În baza acestei sume, eventualul cumpărător primeşte un vehicul cu dimensiuni reduse, destinat în special zonelor urbane, cu o putere a propulsorului electric de 60 kW (82 CP) şi o autonomie cuprinsă între 120 km şi 160 km.

Citește și: Topul mașinilor cu cel mai mic consum vândute în România



Un alt model cu dimensiuni reduse şi cu un preţ relativ redus pentru o maşină electrică este Mitsubishi i-MiEV. Acesta costă 31.200 de euro preţ care scade, în combinaţie cu Rabla Plus, la 21.200 de euro şi chiar 19.750 dacă duceţi la casat un vehicul vechi accesând astfel şi bonificaţia de la „Rabla Clasic”. Maşina are o putere maximă de 49 kW şi o autonomie de maximum 160 km.

Citește continuarea pe capital.ro