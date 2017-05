Maşina care consumă 1,1% va fi disponibilă şi în România

Deşi pare un consum ireal, poate uşor forţat din raţiuni care ţin de marketing, cifrele prezentate de Hyundai Ioniq au acoperire în anumite condiţii de rulare.

În condiţiile creşterii cererii pentru autoturisme full-electric sau hybrid, principalii jucători de pe piaţa de profil duc acum o politică de dezvoltare care până la urmă va fi benefică pentru buzunarul consumatorului. Rămâne deocamdată marea problemă a costurilor de achiziţie, destul de piperate.

Chiar dacă nu au comunicat încă preţul la care va fi disponibil noul model Hyundai, reprezentanţii mărcii au dat publicităţii câteva cifre, credem noi, foarte interesante .Motorul pe benzină cu capacitatea cilindrică de 1.6 litri are puterea maximă de 105 CP. Respectiva motorizare cu patru pistoane este oferită alături de un propulsor electric de 61 cai putere, alimentat de o baterie litiu-ion polimer cu capacitatea de 8.9 kWh, întregul asamblu producând undeva in jurul a 141 CP, calculul puterii nefăcându-se prin însumare.

Noul Ioniq Plug-In Hybrid are nevoie de aproximativ 10.6 secunde pentru a accelera de la 0 la 100 km/h, în timp ce acul vitezometrului nu depaşeşte pragul celor 178 kilometri pe oră.

Modelul sud-coreenilor de la Hyundai impresioneaza, in schimb, prin consumul mediu de carburant: 1.1 litri la 100 km sau zero (benzina) daca soferul alege sa ruleze in modul complet electric, disponibil pentru 63 kilometri. Dotările propuse de noul Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid includ şi ceasurile digitale afişate pe un ecran de şapte inch, încărcarea wireless pentru telefonul mobil şi compatibilitatea Apple CarPlay / Android Auto.

Nu lipsesc din meniu nici sisteme de siguranţă activă de ultimă generatie - precum pilotul automat adaptiv, frânarea autonomă de urgenţă cu funcţie de detectare a pietonilor sau asistentul pentru mentinerea benzii de rulare. Modelul Ioniq va fi disponibil în showroom-urile Hyundai din Europa, chiar din această vară.