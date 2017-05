Mitul schimbării anvelopelor desfiinţat de un producător celebru

Anvelopele de calitate presupun investiţii pe măsură, deloc de neglijat. Există tot felul de mituri legate de gradul de uzură al anvelopelor, al uleiului de motor sau altor "consumabile". Surpriza majoră vine chiar de la declaraţia făcută de specialiştii Michelin.

Toţi ştim deja că producătorii au tot interesul să vândă cât mai mult, de multe ori fără scrupule, lansând astfel tot felul de legende despre durata de viaţă recomandată pentru un produs. Este o advărată surpriză să constaţi că tocmai un producător gigant demitizează o astfel de poveste.

Specialiştii francezi de la Michelin atrag atenţia asupra schimbării premature a anvelopelor, susţinând că acest lucru este inutil si că ar trebui sa le folosim până la nivelul maxim de uzură. Legislaţia mai multor state europene precizează clar că acestea trebuie înlocuite atunci când adâncimea benzii de rulare ajunge la grosimea minimă de 1.6 milimetri.

Aşadar, este greşit şi periculos să schimbi anvelopele când au ajuns la sârme, însă o fi bine dacă le schimbi chiar când nu este cazul? Potrivit specialiştilor Michelin, nu. Aceştia au pornit de curând o campanie, în cadrul căreia atrag atenţia asupra schimbării premature a anvelopelor. Francezii spun că este complet inutil şi că mitul potrivit căruia pneurile îşi pierd din eficienţa pe măsura ce se uzeaza este fals. Mai exact, aceştia susţin că o anvelopă premium care a ajuns la acea limită de 1.6 milimetri se comportă mult mai bine decât una nou-nouţă, însă de la producători obscuri.

În plus, anvelopele folosite influenţează în mod pozitiv consumul de carburant din cauza unei rezistenţe la înaintare mai scăzute. Pentru a fi cât mai convingători, cei de la Michelin au publicat şi câteva date: dacă fiecare şofer din Uniunea Europeană ar schimba prematur anvelopele, aceştia ar cheltui 6,9 miliarde de euro în plus pentru achiziţionarea lor şi mai ales pentru consumul în plus de combustibil.

"A sugera că anvelopele trebuie schimbate prematur (înainte ca indicatorul de uzură a benzii de rulare să fie atins) este similar cu aplicarea unei forme de uzură planificată. Un consumator nu îşi va arunca pantofii doar pentru că trebuie curăţaţi, sau tubul de pastă de dinţi, doar pentru că este pe jumatate gol, aşa că de ce să o facă cu anvelopele?" susţine un purtător de cuvânt al celor de la Michelin.

sursa 4tuning