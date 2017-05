Primul prahovean s-a programat online pentru preschimbarea permisului la miezul nopții

În câteva ore de la lansarea aplicației de către Prefectura Prahova, peste 100 de prahoveni s-au programat online la preschimbarea permiselor de conducere. Aceștia au scăpat de cozile uriașe formate la sediul de pe strada Vasile Lupu din Ploiești.

Comunicatul Prefecturii Prahova:

127 de persoane au facut rezervari pentru preschimbarea permisului auto romanesc prin intermediul aplicatiei on-line pusa la dispozitia cetatenilor, din data de 10 mai 2017, de la ora 0.00, pe pagina de web a Institutiei Prefectului Judetul Prahova. Aplicatia poate fi accesata la adresa http://www.prefecturaprahova.ro/permise-auto-rezervare.html.

Primele 5 rezervari au fost facute la: 00:15:12, 00:15:18, 00:15:25, 10 00:15:30, 00:15:37, iar cele mai multe s-au facut in intervalul cuprins intre orele: 05:05:53 - 08:56:36.

Intervalele de lucru cu fiecare cetatean sunt setate la 7 minute, iar solutionarea cererilor aplicantilor on-line se face la camera nr. 9 din cadrul sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Imatriculare a Vehiculelor Prahova din Ploiesti. Programul zilei de joi se desfasoara intre orele 8.30 - 18.30. in timpul caruia se pot preschimba 74 de permise auto, iar in restul zilelelor, in intervalul 8.30-16.30 cand se pot preschimba 59 de permise.

O aplicatie similara a fost pusa la dispozitia cetatenilor in data de 30 mai 2016 pentru inmatriculare auto, ce poate fi accesata la adresa: http://www.prefecturaprahova.ro/inmatriculare-auto-rezervare.html .Prin aceasta aplicatie s-au efctuat un numar de 9.793 de rezervari pana astazi la ora 9.00.