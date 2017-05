Faci școala de șoferi? Măsurile dispuse de Prefectura Prahova la obținerea permisului de conducere

Prefectura Prahova, care coordonează Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Prahova a dispus următoarele măsuri pentru viitorii șoferi.

Astfel, înregistrarile dosarelor de examinare in vederea sustinerii probei teoretice se vor face doar in zilele de marți si joi ale fiecarei saptamani, la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Prahova din Ploiesti, strada Vasile Lupu, conform programului stabilit.

Totodată, pentru programare/reprogramare in vederea sustinerii probei practice, cetatenii se vor prezenta numai la punctul de lucru al serviciului (asa-numita „sala de examen”), situat in Ploiesti, Soseaua Vestului, nr. 19, in zilele de luni, miercuri si vineri, conform programului stabilit.