Atenție șoferi! Radar la ”pândă” la ieșirea din Ploiești

Ionuț Urzeală, un ploieștean cu spirit civic și iubitor de baschet, avertizează șoferii din Ploiești printr-o postare pe pagina personală de facebook cu privire la un radar al Poliției Rutiere amplasat la ieșirea din municipiu.

Potrivit autorului, autospeciala Poliției se află în Bariera București și staționează într-o benzinărie abandonată de pe sensul de mers Ploiești-București.

”La trecerea de Bd-ul Bucuresti (după ce se termină aglomerația), la iesirea din Ploiesti, in zona Hipodromului sta amplasat un radar care are grija "sa pazeasca" o ceata de caini, 10 pomi fructiferi si o benzinarie, nicidecum o scoala, o gradinita, sau o trecere de pietoni etc.