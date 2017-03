Amenzi usturătoare pentru șoferi. De ce trebuie să ai două triunghiuri reflectorizante

Tot mai mulți cititori s-au plâns că, în ultima perioadă, polițiștii rutieri le-au aplicat amenzi pentru lipsa celui de-al doilea triunghi reflectorizant din portbagajul mașinilor trase pe dreapta sau pentru că stingătorul sau trusa auto erau expirate.

Potrivit Codului Rutier, conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și stingător pentru incendii, omologate constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni -de la 4 sau 5 puncte- respectiv cu de la 580 lei la 725 lei.

De ce sunt obligatorii două triunghiuri reflectorizante? Polițiștii explică astfel: triunghiurile reflectorizante se instaleaza in fata si in spatele vehiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de cel putin 30 m de acesta, astfel incat sa poata fi observate din timp de catre participantii la trafic care se apropie. In localitati, atunci cand circulatia este intensa, triunghiurile reflectorizante pot fi asezate la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel incat sa poata fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicule.