Cum poți să-ți primești banii înapoi din taxa auto eliminată la 1 februarie

Eliminarea controversatului timbru de mediu la inmatricularea autoturismelor a dus automat si la sistarea procedurii de restituire a taxei, deoarece ambele erau prevazute in acelasi act normativ care a fost abrogat.

Mii de soferi au depus cereri de restituire inainte ca timbrul de mediu sa fie eliminat. Specialistii in drept spun ca acestia isi vor primi banii in continuare pentru ca legea civila nu opereaza retroactiv. De la 1 februarie, au disparut opt taxe care tin de regimul permiselor de mediu si a inmatricularii autovehiculelor, printre care si controversata taxa de mediu pentru inmatricularea autoturismelor. Numai ca, odata cu eliminarea timbrului de mediu a fost sistata si procedura de restituire a taxei. Asta pentru ca ambele erau prevazute in acelasi act normativ care a fost abrogat. Prin urmare, cei care nu au depus pana la 1 februrie cereri de restituire a taxei nu mai pot cere returnarea banilor. In schimb, cei care au facut-o pot sta linistiti. Acestia isi vor primi in continuare banii la care au dreptul deorece legea civila nu retroactiveaza, scrie Adevarul.

sursa:hotnews.ro