Şoferii SCAPĂ de taxe importante de la 1 februarie. Ce dări rămân valabile

Şoferii se pot bucura de eliminarea unor taxe importante de la 1 februarie. Pe lânga timbrul de mediu, care va fi eliminat, mai sunt şi alte taxe de care conducatorii auto vor fi scutiţi.

De la 1 februarie soferii se pot bucura de eliminarea unor taxe importante. Dupa ce a fost aprobata eliminarea celebrului Timbru de Mediu, populatia ar trebui sa se bucure ca nu va mai face un drum inutil sau ca nu va mai scoate din buzunar sume de bani deloc de neglijat.

Iata care sunt taxele pe care NU mai trebuie sa le platim din clipa in care legea apare in Monitorul Oficial. Este vorba despre taxa de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, taxa de examinarea a persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, taxa de inmatriculare permanenta sau temporara pentru autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.5 tone, aceea taxa de 60 de lei dar şi taxa de numere provizorii.

Raman valabile taxele de la RAR dar si cele pentru eliberarea placutelor de inmatriculare definitive.

Punctual, acestea sunt taxele pentru şoferi ANULATE de la 1 februarie 2017

1. Taxă examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – 6 lei;

2. Taxă examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb şi TV – 28 lei;

Citeste mai mult pe RTV.NET