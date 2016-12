De când începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar

Autoritatile locale vor putea ridica masinile parcate neregulamentar pe carosabil, dupa 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern adoptate saptamana trecuta, deci undeva dupa 20 ianuarie, potrivit actului normativ. Reprezentantii Politiei spun ca ridicarea masinilor se va face cand fiecare Primarie va avea un serviciu de ridicari.



In plus, administratiile locale trebuie sa stabileasca in ce conditii se va parca pe trotuar, cel mai optimist termen pentru adoptarea unui regulament fiind luna ianuarie.



Fata de anii trecuti, marea noutate este ca ridicarea masinilor va fi solicitata de Politia Rutiera, care va chema firma care ridica masinile sa puna in practica decizia. Masinile vor fi ridicate fie de o firma a Primariei, fie se va organiza o licitatie pentru un operator privat, decizia urmand sa fie luata de fiecare primarie in parte, dupa posibilitati.





Ce spune Politia Rutiera



Florentin Bracea, director al Directiei Rutiere, a declarat marti, intr-o conferinta de presa ca Hotararea de Guvern intra in vigoare in 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, dar, practic, ridicarea masinilor se va face cand primariile vor avea un serviciu de ridicari.



"Ridicarea va fi dispusa de Politia Rutiera si Politia Locala. (...) Noi am reglementat tehnic procedura care nu era acoperita de Hotararea de Guvern. Ce face fiecare primarie in parte, vom vedea. Noi o sa avem discutii cu fiecare la nivel local, prin serviciile rutiere si dansii isi vor emite actele necesare. Haideti sa asteptam sa intre textul de lege in vigoare, vom avea consultari, discutii, dupa care vom ajunge si la un consens, cu siguranta ca se va gasi o solutie. (...) Se vor ridica masinile cand fiecare autoritate locala va avea acest serviciu", a declarat Florentin Bracea.



Acesta a explicat ca, in situatia in care primariile au serviciu de ridicare, Politia nu va dispune direct ridicarea ci se vor da intai sanctiuni, aceasta masura fiind luata in ultima instanta.



"Ne dorim ca aceasta activitate sa se desfasoare in zonele si in locurile unde chiar avem o problema reala. In zonele centrale, in zonele aglomerate, in zonele cu probleme, nu in alte parti. (...) Masura ridicarii ar trebui sa fie una suplimentara. In primul rand, avem oprire si stationare neregulamentara. Nu trebuie sa aplicam direct masura ridicarii. Aplicarea legii se va face gradual. Intai se plica sanctiuni in zona respectiva. Daca este o problema acare nu se poate rezolva, se vine cu masura ridicarii", a explicat Bracea.



In situatiile in care in masina este un animal de companie, cel mai probabil masina nu va fi ridicata.



"Probabil nu o sa o ridicam. O sa cautam proprietarul, avem metode politienesti prin care sa-l identificam. Nu este o problema", a mai explicat Bracea.

sursa: hotnews.ro