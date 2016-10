Care sunt maşinile second-hand de care trebuie să te fereşti

Pentru cei care își caută o mașină second hand, topurile făcute de nemții de la TÜV pot fi un instrument ideal care să îi ajute să își găsească modelul și marca de automobil, cu cele mai puține probleme tehnice. Recent, TÜV a făcut publice și rapoartele pentru anul trecut cu inspecțiile tehnice ale diferitelor mărci.

Topurile realizate arată care sunt cele mai fiabile mașini, în funcție de vârstă. Clasamentul este realizat pentru piața germană dar asta nu înseamnă că nu poate fi o sursă pe care să te bazezi, mai ales dacă vrei să afli de ce mașini ar trebui să te ferești. Pentru perioada 2-3 ani, cele mai multe defecțiuni tehnice au fost înregistrate, pe piața germană, la modelele Dacia Logan, cu o rată de defectare de 15,7%, Alfa Romeo MiTo, Fiat Panda, Citroën Berlingo și Ford Ka.

În schimb dacă vreți să aflați care sunt producătorii de încredere, Mercedes-Benz are în top zece patru modele, în timp ce Audi are trei. Și Porsche 911, BMW Z4 și Ford Focus sunt automobile care se defectează rar, chiar și după trei ani și mii de kilometri la bord. Pentru cei care vor o mașină cu o vechime de 4-5 ani, sunt recomandate modelele Mazda 3, Porsche 911, Toyota iQ, Volkswagen Polo, Toyota Avensis, Audi Q5, Mercedes-Benz E, Volkswagen Golf Plus, Volvo și Mercedes-Benz GLK.

Pentru aceeași grupă de vârstă, cumpărătorii ar trebui să evite Fiat Dobló, Dacia Logan, Renault Kangoo și Chevrolet Matis. Dacă mașina achiziționată are între 6 și 7 ani vechime, atunci nu ar fi bine să mizați pe Renault Laguna, Dacia Logan, Renault Kangoo, Fiat Dobló sau Citroën, care au avut o rată de defectare de peste 30%. În schimb, modele precum Porsche 911,Mazda 2, Volkswagen Golf Plus, Toyota Auris și Mercedes-Benz C, merită încrederea cumpărătorilor, chiar și după 7 ani de la fabricație. Pentru automobilele de 8-9 ani, de evitat sunt Mercedes-Benz ML, Fiat Stilo, Fiat Dobló și Kia Sorento în timp ce recomandările merg către Porsche 911, Toyota Corolla Verso, Toyota RAV4, Mazda 2 și Ford Fusion.

