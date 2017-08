Program prelungit la Serviciul de Pașapoarte pentru reducerea aglomerației

Prefectura Prahova a luat o primă măsură după ce numărul cererilor de la Serviciul Pașapoarte a crescut.

Astfel, potrivit Prefecturii Prahova, „venind în întâmpinarea solicitărilor cetățenilor, Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Prahova și-a organizat activitatea în așa fel încât să răspundă în timp real tuturor cererilor din aceasta perioada de vârf a activitații. Astfel, S.P.C.E.E.P.S.PH. a lucrat sâmbătă, 19.08.2017, iar in aceasta saptamana, programul este prelungit”.

Potrivit anunțului Prefecturii Prahova, programul este Luni, 21.08.2017, 08.30 – 18.30, Marti, 22.08.2017, 08.30 – 18.30; Miercuri, 23.08.2017, 08.30 – 16.30; Joi, 24.08.2017, 08.30, 18.30 și Vineri, 25.08.2017, 08.30 – 16.30.

„Deși în perioada iulie - august numărul solicitărilor de eliberare de pașapoarte a crescut exponențial, lucrătorii serviciului au reușit sa le rezolve în totalitate, fiind prelucrate 220 de dosare în zilele cu program normal, respectiv 250 de dosare în zilele de joi ale săptămânii. Menționam ca nu au fost înregistrate disfunctionalitati in activitatea specifica, cu atat mai mult cu cat in ultimele zile, la ora 10.00, bonurile de ordine nu erau utilizate decat in proportie de 70%.

Instituția Prefectului Județul Prahova asigura si pe aceasta cale solicitanți de întreaga să deschidere fata de inbunătatirea calitații serviciilor prestate către cetățeni”, a anunțat Prefectura Prahova.