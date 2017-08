Primăria Sinaia a câștigat procesul cu ANAF pentru recuperarea TVA

Primăria Sinaia a câștigat, în premieră pentru administrațiile locale, un proces cu ANAF pentru recuperarea TVA dintr-o investiție.

Este vorba de telegondola din Sinaia, pentru care ANAF trebuie să returneze primăriei de pe Valea Prahovei suma de 470.000 de lei.

Potrivit digi24.ro, după finalizarea investiţiei, Primăria Sinaia a cerut ANAF-ului restituirea cotei de TVA. Iniţial, Direcţia Finanţelor Publice Prahova a aprobat rambursarea celor 470.000 de lei. Ulterior însă, după un control la Primărie, ANAF a decis să nu mai vireze banii. Aşa că Primăria Sinaia a mers în instanţă pentru recuperarea banilor.

"E vorba de 4.295.000 de lei. Au decis să ne ramburseze suma de 3.825.000 de lei, iar pentru suma de 470.000 de lei, ne-au respins-o, au zis că nu ne încadrăm. Am acţionatat în instanţă, zilele trecute am câştigat şi cei 470.000 de lei pe care ei i-au respins la rambursare prima dată, plus 17.000 de lei cheltuieli de judecată”, spune Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Procesul a durat mai bine de un an, iar Curtea de Apel Ploiești a decis că ANAF trebuie să dea banii.