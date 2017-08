Caiet de sarcini cu dedicație pentru o firmă din Prahova abonată la bani publici

Primăria Sectorului 3 București a scos la licitație cumpărarea de mobilier urban, specificațiile tehnice din caietul de sarcini semănând izbitor cu produsele unei firme din orașul Breaza, abonată la contracte pe bani publici, precum SRI sau MapN.

Potrivit hotnews.ro, primăria condusă de Robert Negoita (PSD) a lansat vineri, 11 august, o noua licitatie deschisa pentru achizitia de mobilier urban, echipamente pentru terenuri de joaca si echipamente de fitness, contract in valoare estimata fara TVA de peste 26,6 milioane lei (peste 5,8 milioane de euro), potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizitii (SEAP). Licitatia are trei loturi, primul fiind pentru locuri de joaca, celelalte doua - fitness si mobilier urban.

In documentatia licitatiei, Primaria solicita in mod expres echipamente de joaca, pe care le descrie in amanunt, la capatul descrierii specificand: "pentru toate specificatiile tehnice se va citi 'sau echivalent'".



Foarte multe dintre produsele in forma ceruta de Primaria lui Negoita se regasesc deja pana la detaliu in oferta firmei din Breaza - Lavitex Prod SRL - dupa cum puteti vedea aici.

Redam mai jos cateva dintre produse descrise in documentatia licitatiei si pozele unor produse care se regasesc pana la identificare in oferta firmei din Breaza:

1. Complex de joaca vapor sau echivalent







Ansamblul de joaca contine:

- o platforma construita in forma unui vapor realizata din cadru metalic imbracat cu placi din compozit cu grosime de 15 mm. Platforma va fi confectionata astfel incat aceasta va semana cu un vapor, cotinand: pupa, prova, timona, cala si catarg prevazut cu scara si platforma pe care utilizatorii se vor putea urca pentru arborarea drapelului. Cala vaporului va fi functionala, utilizatorii vor putea patrunde in interiorul acesteia si va fi prevazuta cu ferestre decupate in placile de compozit. Platforma tip vapor va fi prevazuta cu podea din placi de compozit, mana curenta metalica de jur imprejur si suporti de prindere pentru:

- scara de urcare metalica cu trepte metalice antiderapante.

- tobogan 3,5 m dublu uniblat din fibra de sticla cu inaltime de cadere 1,65 m

tobogan 2,5 m din fibra de sticla cu inaltime de cadere 1 mAnsamblul de joaca va mai cuprinde:

- o platforma metalica confectionata din teava rotunda cu diametrul de 76 mm prevazuta cu podet din tabla ambutisata cu proeminente semisferice antiderapante, gardut cu mana curenta si scara de urcare metalica cu trepte antiderapante.Intre cele 2 platforme va fi montata o punte din parama cu diametrul de 80 mm si mana curenta din franghie care va avea rol de a testa abilitatile de echilibru ale utilizatorilor."

. Ansamblu de joaca tip trenulet sau echivalent

Ansamblul de joaca contine:

- 2 platforme metalice de inaltimi diferite, una lipta de cealalta, confectionate din cadru metalic imbracat cu placi de compozit cu grosime de 15 mm cu decupaje si ornamente care dau echipamentului forma de trenulet. Una dintre platforme va fi prevazuta cu un tub din fibra de sticla care da impresia unei locomotive si asigura in acelasi timp trecerea intre cele doua platforme, iar cealalta tine loc de vagon.

