Fantoma spitalului care bântuie prin Ploiești. Într-o singură lună, cinci propuneri de locații

Într-o singură lună, consilierul primarului Adrian Dobre pe probleme de Sănătate, Bogdan Nica, a venit cu numeroase propuneri de locații pentru viitoarea unitate medicală a Ploieștiului, inclusiv cu o propunere ca CJ Prahova să cedeze municipalității Maternitatea Ploiești. Cel puțin așa susține președintele CJ Prahova, Bogdan Toader, care a precizat că nici până acum nu s-a hotărât clar unde se dorește construirea de către primărie a unei noi unități spitalicești.

Șeful CJ Prahova, Bogdan Toader, a susținut că a făcut tot posibilul să sprijine inițiativa ploieșteană de a construit un spital nou, însă s-a arătat sceptic pe motiv că nici acum nu a fost aleasă locația, deși se vorbește de multă vreme de acest lucru.

„Este a cincea oară când a fost mutat acest spital. I-am comunicat primarului Dobre că nu este normal. Ultima soluție la care s-a ajuns este implementarea proiectului care îl aveam noi (n.r. Consiliul Județean) în spate la Spitalul Județean actual. Domnul Bogdan Nica ne-a solicitat acest proiect. Este un proiect care ne-a fost repartizat de Ministerul Sănătății în anii 2006 - 2007, pentru un spital de urgență (...) Este un proiect cu 405 paturi pe care l-am pus la dispoziția Primăriei pentru că noi (n.r. Consiliul Județean Prahova) nu dorim să-l implementăm, dar pentru care nu au locație”, a susținut Bogdan Toader, președintele CJ Prahova, menționând că, din câte se pare, nu problema banilor este în prezent.

Toader a susținut că aceasta nu a fost singura propunere, precizând că anumiți reprezentanți ai Primăriei Ploiești i-au propus chiar să predea municipalității Spitalul de Obstetrică pentru mutarea Spitalul de Pediatrie și a Spitalului Municipal.

„Au fost câteva idei cu care au venit anumiți reprezentanți din cadrul Primăriei Ploiești să le predau Maternitatea să mute acolo Pediatria și Schuller-ul. Întrebarea mea a fost unde mut Maternitatea și mi-au spus să o mut în clădirea nouă pe care Consiliul Județean vrea să o construiască”, a povestit Bogdan Toader un pic amuzat de ideile care vin de la etajul al III-a al Palatului Administrativ.

„Trebuie să existe o gândire clară, coerentă, unde se face, ce se face... Până acum nu am auzit așa ceva”, a susținut Toader, lăsând să se înțeleagă că în ciuda faptului că primarul Adrian Dobre are un consilier care are în atribuții strict această temă, respectiv pe Bogdan Nica, până acum nu a fost identificată nici măcar locația.

De altfel Toader a explicat ulterior că până acum la el au ajuns cel puțin cinci propuneri de locație. Prima a fost pe strada Cosminele, lângă Căminul de bătrâni al Primăriei. A doua a fost pe Găgeni, în zona actualei pepiniere. A treia tot pe Găgeni, pe lângă TCE, a patra a fost în Mihai Bravu, la fosta Maternitate, iar a cincea vizează actualul teren al MApN, de pe Torcători. Iar dacă ținem cont că ba a fost pe Torcători, ba pe Găgeni incertitudinea este și mai mare. Probabil și de aceea, Primăria Ploiești se ferește acum să mai anunțe vreo locație, de teamă ca după câteva zile să nu fie alta.

Contactat telefonic la începutul săptămânii pe tema viitorului spital, Bogdan Nica a susținut că: „având în vedere că Primăria are mai multe variante de locații și că acestea trebuie să fie armonizate cu master planul Ministerului Sănătății se lucrează în continuare pentru pregătirea documentațiilor. Săptămâna viitoare va fi definitivată situația. Se lucrează pe echipe de lucru și se va transmite o propunere către Consiliul Local”.