Critici, laude și compasiune din partea șefului CJ pentru administrația din Ploiești

Președintele Consiliului Județean, Bogdan Toader, s-a arătat îngrijorat de situația de la Ploiești, lansând un atac dur la adresa funcționarilor publici care, în opinia sa, nu au reușit să vină cu soluții pentru deblocarea situațiilor de la multe instituții și societăți din subordinea Consiliului Local. Bineînțeles, în același timp a lăudat administrația ploieșteană, dar și a criticat-o pentru că alocă finanțare pentru festivaluri, în timp ce nu au loc investiții.

Șeful administrației județene l-a compătimit pe primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, acuzând funcționarii din Primărie că nu-și asumă nicio răspundere și că au blocat sistematic orice proiect din administrație..

„Am rămas dezamăgit pentru a nu știu câta oară după ce am urmărit online ultima ședință de Consiliu Local. Nu găsesc normal să se intre în ședință cu proiecte fără avizele direcțiilor economic și juridic... Consider că s-a ajuns la un circ total în ultima perioadă în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și vreau să vă spun că dacă de obicei avem cu toții tendința de a critica conducerea, acum nu cred că este cazul. De-a lungul ultimilor trei ani consider că aparatul de specialitate al primăriei are cea mai mare vină și în privința proiectelor europene care au fost accesate și finanțate deficitar”, a susținut Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova.

Totodată, Toader a vorbit, pentru prima dată de o alianță în Consiliul Local Ploiești, PNL, PSD, ALDE, susținând că este pentru prima dată când a văzut că de fapt nu există o luptă politică ci o neputință din partea funcționarilor publici.

„Există o alianță majoritară în Consiliul Local , PNL, ALDE și PSD și cearta principală nu este una politică, pe ideologii, pe proiecte, ci este o ceartă cu angajații. Așa ceva nu am întâlnit în 8 ani de zile de când lucrez la Consiliul Județean. Am văzut și eu aici atâtea ședințe dar așa ceva, vă spun sincer, că nu îmi vine să cred și nu este o singură dată”, a susținut Toader, care l-a un moment dat chiar l-a apreciat pe Adrian Dobre, primarul Ploieștiului.

„Nu putem să ne asumăm responsabilitatea pe documente care nu sunt vizate pe legalitate sau de economic. Așa am ajuns și la situația de la TCE. Chiar am vorbit cu primarul Dobre, care chiar observ că își dă silința. A fost la Parcul Municipal Vest și a găsit atâtea nereguli. Are bunăvoință, nu glumesc... Ar trebui să găsească o soluție pentru rezolvarea acestor probleme pentru că de 7 luni eu nu am văzut că s-a demarat vreo investiție în orașul Ploiești. Legea îi protejează foarte mult pe funcționarii publici, iar singurele variante sunt comisia de disciplină, sancționarea și așa mai departe. Avem iluminatul care nu a fost adjudecat, este în procedură, deratizarea este în procedură. Eu am o părere foarte proastă în acest moment și mai ales în urma circului care este prezentat în fiecare ședință de consiliu local. Mi-e greu să cred că s-a ajuns la minimum în privința competenței, resursei umane în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești“, a declarat Bogdan Toader, care a criticat însă administrația că alocă bani pentru festivaluri, în timp ce nu au loc investiții..

Tot în cadrul conferinței, colegii de partid de la PSD ai președintelui CJ Prahova, în calitate de parlamentari, au susținut că este vina și șefilor administrației locale ploieștene, arătând cu degetul spre primarul Dobre.

Toader a reacționat și la comunicatul de presă al primarului Adrian Dobre, care a susținut că Guvernul PSD a blocat finanțarea pentru Ploiești, în cadrul programului PNDL, precizând că în acest caz a fost vorba de nedepunerea la timp a proiectelor la Ministerul Dezvoltării. Ca argument că banii nu au fost acordați pe criterii politice, președintele CJ Prahova a precizat că primăriile din Prahova conduse de liberali au primit o sumă mult mai mare față de primăriile conduse de social-democrați.