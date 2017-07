Noi nu avem nimic cu SGU. Cititorii noştri au... (UPDATE)

Nu spunem că până şi noi ne-am săturat să tot publicăm sesizări, trimise de ploieşteni, în atenţia SGU. Ne întrebăm însă dacă cei de la SGU s-or fi plictisit.

Din ciclul noi nu gândim, noi muncim, SGU toaletează coroanele arborilor din Ploieşti. Este o activitate normală, de sezon, incontestabil utilă. După necesara miţuire a crăcuţelor, aceastea sunt strânse în grămăjoare şi... Şi atât! Pe strada Cosminele, de exemplu, cititorul care ne-a trimis imaginile, spune că acele grămezi au fost lăsate de aproape două săptămâni, ocupând astfel şi puţinele locuri de parcare din zonă.

Citește și: Grila de salarizare a Serviciului Finanțe Publice Locale din Primăria Ploiești



O fi fost atât de greu pentru SGU să le arunce într-o remorcă? Sau le consideră biodegradabile şi aşteaptă să dispară pe cale naturală? Suntem în stare să ducem şi noi o treabă până la capăt? Încercând să ne facem cât de cât utili, pentru rezolvarea situaţiei, apelăm la orice ploieştean care are în dotare un animal ierbivor, să se prezinte cu el pe strada Cosminele şi să îl lase câteva minute la păscut. Considerăm propunerea noastră ca fiind una onorabilă, menită să mulţumească pe toată lumea: se va debloca parcarea, cetăţenii reclamagii îşi vor pune pofta-n cui, ierbivorul ca avea maţul doldora, iar prietenii de la SGU nu vor mai fi nevoiţi să se deranjeze, bucurându-se în tihnă de superbele zile estivale.

UPDATE: Punct de vedere SGU - departamentul comunicare: In legatura cu articolul “Noi nu avem nimic cu SGU. Cititorii noştri au...” , publicat in editia de azi, 4.07.2017, a ziarul dvs online, va comunicam faptul ca subiectul sesizarii cititorului dvs a fost remis comp. de profil pentru luarea masurilor care se impun. In acelasi timp, va informam ca, in conformitate cu programul stabilit, resturile vegetale sunt ridicate din mai multe zone, de catre societatea noastra, in anumite perioade, in scopul eficientizarii resurselor societatii. Totodata, exista si cazuri in care, din cauza volumului mare de munca, unele perimetre sunt omise, insa nu intentionat."