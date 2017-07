Mașinile aleșilor locali! Mărcile de autoturisme străine printre preferințe

Aleșii locali și-au completat declarațiile de avere și de interese, iar concluzia este că unii contribuie substanțial la buget local, având în parcare chiar și câte trei autoturisme.

Din start trebuie spus că șase aleși locali au menționat în declarații de avere că nu dețin autoturisme, deși unii au fost văzuți la volanul unor mașini puternice în parcarea de la Palatul Administrativ.

Oficial, însă, viceprimarului Cristian Ganea, precum și consilierii Paulica Drăgușin, Marius Dinu, Marius Mateescu, Ștefan Dănescu și Alina Sorescu nu dețin autoturisme.

Un lucru este însă sigur. În momentul în care sunt programate ședințe de Consiliu Local, la Palatul Administrativ din Ploiești cu greu mai găsești un loc de parcare.

Consilierul local Andrei Gheorghe a menționat în declarația de avere că deține un autoturism VW Passat din 2008. Larisa Băzăvan are VW Polo, an de fabricație 2010, autoturism luat în leasing, și un Ford Focus (2007).

Iulian Bolocan are VW Jetta și o Skoda Octavia (art. 235/L31).

Consilierul local Marian Cosma, director al Parcului Industrial Brazi, a declarat că deține un Ford Mondeo (2005) și un Audi Q5 (2010), în timp ce alesul local Bogdan Hodorog a declarat că deține un Citroen CI din 2007.

Vicele George Pană a precizat în declarația de avere că deține trei autoturisme: o Dacie din 2007, un Hyundai din 2009 și un VW din 2012.

Consilierul local Marilena Stanciu a precizat în declarația de avere un autoturism Hyundai Accent, iar consilierul local Aurelian Tudor deține un Audi A6 din 2012 și un VW Passat din 2008. Sorin Văduva are în schimb un Mitsubishi din 2007, iar Robert Vâscan un Ford din 1989.

Constantin Minea a declarat că deține o Dacia Super Nova (2000), un Fiat Seicento (2001) și un Opel Vectra din 2003. În schimb, alesul local Puiu Neagu a menționat în declarația de avere că are un Peugeot din 1998, un Mercedes A160 (1998) și un Suzuki Vitara din 1993,

Consilierul local Paul Palaș a menționat în declarația de avere că are un VW Polo și un VW din 2010, dar și un Daewo Cielo din 1997, ultimul primit moștenire.

Consilierul local George Botez a menționat în declarația de avere un VW Passat din 2011 (Cabinet avocat), un Fiat Ducato - 2003 (Fundație) și un Audi Q7 - 2008.

Consilierul local Florin Sicoe, director al Muzeului Județean de Artă, are un Hyundai Accent din 2005, iar consilierul local Gheorghe Sârbu deține o Skoda Fabia, an de fabricație 2007.

Consilierul Zoia Staicu a menționat în declarația de avere o Mazda an de fabricație 1998, un VW Passat (2009) și un VW Golf (2009). Claudia Sălceanu are, potrivit declarației de avere, un Renault Laguna, an de fabricație 2009, și un Ford Ranger - 2007.

Consilierul local Sanda Drăgulea deține, în schimb, un BMW 525 D.