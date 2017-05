Primarul Dobre critică introducerea taxei de mediu în facturile ploieștenilor

Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a criticat introducerea în facturile operatorului de salubritate a taxei de mediu.

Comunicat de presă:

”Operatorul de salubritate a introdus în facturile emise către populație contravaloarea taxei de mediu cu retroactivitate începând de la data de 1 ianuarie 2017.

Cu acest prilej, mă văd nevoit să fac câteva precizări foarte importante pentru locuitorii municipiului Ploiești.

De mai multe luni am atenționat atât operatorul cât și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” (ADI Deșeuri), agenția din subordinea Consiliului Județean care este responsabilă de acest contract, să nu cumva să se gândească la o astfel de manieră de acțiune. Am transmis cât se poate de clar că nu voi tolera să acționeze în acest fel în Ploiești. De asemenea, am atenționat atât operatorul, cât și ADI Deșeuri, să informeze locuitorii orașului cu privire la obligativitatea introducerii taxei în factură și a argumentelor care stau la baza aceste obligativități. Nu știu dacă, și ce înțelegere are operatorul cu ADI Deșeuri sau Consiliul Județean, dar știu sigur că nu pot percepe această taxă populației din Ploiești pentru că nu a fost reglementat acest lucru. Îi rog să înceteze de îndată să mai emită facturi care să cuprindă și plata, retroactivă sau nu, a taxei de mediu de la ploieșteni. Evident că este obligația lor să rezolve într-un fel problema cu oamenii cărora le-au emis astfel de facturi și o să am grijă ca acest lucru să se întâmple cât mai rapid cu putință. Subliniez, până la clarificarea de către Consiliul Județean a modalității de percepere a taxei, în Ploiești ea nu poate fi percepută și sfătuiesc cetățenii să țină cont de acest lucru.

Adrian Dobre,

Primarul Municipiului Ploiești”