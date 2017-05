Grevă la Finanțele Locale Ploiești

Serviciul Public de Finante Locale Ploiesti anunta inceperea formelor de protest vis a vis de prevederile Legii Salarizarii, referitoare la forma de salarizare a functionarilor publici din administratia publica locala.

Potrivit unui comunicat de presă ”incepand de astazi, 24.05.2017, orele 11.00 initiem, ca forma de protest, greva japoneza, urmand ca, pe viitor, sa ne solidarizam cu formele de protest organizate de Sindicatele organizate la nivelul administratiei publice locale.

Mentionam ca activitatea institutiei, din respect pentru cetatenii ploiesteni, nu va fi astazi perturbata de acest protest, care se doreste a fi, practic, un semnal de alarma catre decidentii acestei Legi.

Ca toti functionarii din tara, am asteptat cu nerabdare noua Lege a salarizarii care, in opinia noastra, urma sa aduca reglementari menite sa redea salariatilor bugetari demnitatea si suportul necesar desfasurarii activitatii in conditii de maxima seriozitate si profesionalism.

Practic, din studierea Legii, am constatat ca nu se reglementeaza o salarizare unitara si ca suntem singura familie ocupationala fara grila de salarizare, salariile noastre urmand a fi stabilite de catre autoritatea locala. Acest fapt va duce la nemultumiri, interpretari, presiuni si tensiuni, care vor deteriora , in mod evident, activitatea profesionala a functionarilor publici.

Concret, solicitam legiuitorului revenirea la salarizarea functionarilor publici din administratia locala pe baza unei grile, ca in cazul tuturor familiilor ocupationale din sistemul bugetar din Romania, pentru a evita posibilitatea politizarii excesive a administratiei publice locale, contrara prevederilor legale, dar si discriminarea administratiei locale fata de cea centrala si fata de celelalte sectoare din sistemul bugetar.

Mentionam ca demersul nostru nu vizeaza persoane, ci doar prevederi legale care, in opinia noastra, vor duce la grave dezechilibre in administratia locala.”