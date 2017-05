Primarul Ploieștiului: “Colegii mei sunt subiecte de presă pentru că respectă legea”

Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, susține într-un comunicat de presă că mai mulți angajai ai Municipalității au devenit ținte în presa locală doar pentru că aceștia respectă legea.

Comunicatul Primăriei Ploiești:

”Constat cu îngrijorare că, din nou, angajați cu funcții cheie din administrația pe care o conduc sunt ținte ale unor campanii care pot fi încadrate în sintagma ”linșaj mediatic”. Mă refer la ”dezvăluirile” vehiculate în unele organe media, în anumite momente ale activității primăriei, și care vizează angajații care ocupă funcții cheie: director al direcției economice, arhitect șef sau city manager.

După ce am parcurs așa zisele ”anchete” am ajuns la o singură concluzie: acești angajați ai Primăriei Ploiești au devenit subiecte ale respectivelor organe media pentru simplul fapt că au respectat fișa postului.

Am fost, sunt și voi fi un susținător necondiționat al libertății de exprimare. Consider că dreptul de a spune ceea ce crezi este unul dintre principalele drepturi pe care le avem. Așa cum am mai spus, în opinia mea mass media puternice și corecte reprezintă unul dintre pilonii de bază ai oricărei comunități. Activitatea mea de până acum, fie ca prefect de Prahova, fie ca primar al Ploieștiului, stă mărturie în acest sens. Totuși, din poziția de lider al unui colectiv care face eforturi uriașe pentru a menține funcțională o primărie pe care unii au adus-o în pragul falimentului printr-un jaf sistemic, nu pot să nu reacționez atunci când colegii mei sunt atacați fără fundament, doar pentru că-și fac treaba respectând litera și spiritul legii.

Pe cale de consecință, nu voi înceta să reamintesc tuturor următoarele:

1. Pe durata mandatului meu, Primăria Ploiești și instituțiile din subordine vor funcționa numai după principiul RESPECTĂRII LEGII și LEGALITĂȚII.

2. Nu voi demite niciodată vreun angajat ca urmare a presiunilor, oricare ar fi ele, inclusiv media. Reamintesc consilierilor locali, viceprimarilor și directorilor, că au ca principal obiectiv reprezentarea și apărarea intereselor ploieștenilor și ale orașului, sens în care unii au depus jurământ. Am convingerea că precizările vor conduce la instaurarea unui climat normal de lucru între angajații instituției pe care o conduc și ai celor subordonate.

Adrian Dobre,

Primarul Municipiului Ploiești”