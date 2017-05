Cu avans sau cu plata în rate pentru mormintele din Ploiești

Servicii Gospodărire Urbană, care are în administrare și cimitirele din Ploiești, propune un nou regulament când vine vorba de morminte, dar și noi tarife pentru închirierea locurilor de înhumare.

Astfel, dat fiind faptul că tarifele nu au mai crescut din 2012 se propune majorarea acestora cu rata inflației. „Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Cimitirelor necesită modificări având in vedere ca preţurile incasate pentru concesionare, inhumare/deshumare, executare lucrări funerare s.a. nu au fost modificate din anul 2004, respectiv 2012. Considerăm oportună modificarea preţurilor in sensul majorării acestora cu indicele de inflație comunicat de Institutul Naţional de statistică aferent perioadei decembrie 2004 – ianuarie 2017, respectiv 180,97 % (Anexa nr. 1) si perioadei noiembrie 2011 – februarie 2016, respectiv 110,05 % (Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, Anexa nr. 25) si in conformitate cu devizele intocmite de serviciul de specialitate din cadrul societății (Anexa nr. 2.1., Anexa nr. 3). Mai mult decat atat, mentionam ca din anul 2012 si pana in prezent prețul utilităților a crescut considerabil”, se arată în raportul de specialitate.

Aceasta nu este singura modificare când vine vorba de regulament. .

La fel ca și până acum, locurile de înhumare pot fi concesionate cu achitarea prețului corespunzător (anexa 1): pe termen limitat de 7 ani, pe termen limitat de 15 ani, pe termen limitat de 25 ani și pe termen limitat de 49 ani. Dar nu este o problemă dacă nu aveți bani. Puteți plăti un avans și, ulterior, puteți da banii în rate. Unui solicitant i se concesionează un singur loc de înhumare într-un singur cimitir din Municipiul Ploiești.

„Dobândirea construcţiilor funerare prin acte autentice (contract de vânzare –cumpărare sau donare) se face numai în baza unei Adeverinţe eliberate de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploieşti S.R.L. cu achitarea prețului legal şi implică concesionarea locului de înhumare de către dobânditorul acestora cu achitarea preț ului legal. Dreptul de folosinţă pentru locurile de inhumare nu poate fi înstrăinat prin acte de vânzare-cumpărare”, se mai arată în regulament.

Tarife pentru înhumare: