Studiu de caz. Cum a ajuns ca un angajat cu salariul minim pe economie sa trăiască mai rău ca un beneficiar la cantină

Peste 800 de beneficiari ai Cantinei de Ajutor Social Ploiești au renunțat, în decurs de aproape doi ani, la meniul oferit celor fără venituri, după ce prin Hotărâre de Consiliu Local a fost introdusă obligativitatea prestării a 7 ore/lună în folosul comunității. Reacțiile nu au încetat să apară.

„Printre cei care au renunțat la alimentele de la Cantina de Ajutor Social, după ce a fost introdusă obligativitatea de a presta ore în folosul comunității, se numără inclusiv persoanele cu mai mulți copii. Explicația este logică. Aceste persoane sunt beneficiare și de alte drepturi, care, cumulate, înseamnă un venit mult mai mare/familie”, este de părere Dan Dinu, directorul Administrației Serviciilor Social Comunitare Ploiești.

Pentru o radiografie exactă ne vom raporta astăzi la diferențele care există între un angajat cu salariu minim pe economie și un beneficiar de venit minim garantat. Din start precizăm că nu este vorba despre categoriile de persoane invalide și bolnave cronic, la copii sau la pensionarii cu venituri extrem de mici, ci la beneficiarii rațiilor de alimente apți de muncă.

Practic, lunar, o persoană care primește salariul minim pe economie are un venit de 1045 și 1.065 de lei. Dar pentru acest venit lunar se trezește în fiecare dimineață și lucrează minim 8 ore/zi. Anual, în ciuda venitului mic lunar trebuie să plătească impozite și taxe.

Pornind de la această realitate, vom explica de ce numărul celor care preferă să trăiască din ajutoarele de la stat este destul de mare.

Pentru un beneficiar de venit minim garantat statul a prevăzut o serie de facilități. Vorbim aici de acordarea venitului minim pe economie, precum și de alocația de hrană de la Cantina de Ajutor Social, dar și de o serie de scutiri de impozite și taxe locale.

Revenind la Cantina de Ajutor Social, lunar, din bugetul local pentru fiecare beneficiar se acordă o rație de alimente în cuantum de 360 de lei. Conform regulamentului stabilit de Consiliul Local Ploiești, o familie cu doi copii primește alimente lunare cu o valoare de 360 de lei, pentru o familie cu 3-6 copii - alimente în valoare de 720 de lei, iar pentru familia cu peste șase copii - alimente în valoare de 1080 de lei.

În plus, aceleași familii beneficiază de venitul minim garantat, Prin urmare, venitul unei familii care primește ajutor de la stat este cu mult mai mare față de al unei persoane care lunar are un salariu minim pe economie. În plus, aceste familii au avantajul să fie scutite de la plata impozitului pe clădire și terenuri, lucru care nu se întâmplă în cazul celor care primesc lunar salariul minim pe economie.

Astfel în cazul unui beneficiar cu șase copii este și firesc să nu-și caute loc de muncă. Lunar, primește alimente cu o valoare mai mare față de salariul minim pe economie, la care se adaugă venitul minim garantat, alocațiile pentru copii (84 de lei/lună/copil), bursele de ajutor social și nu are nici obligația de a plăti impozite și taxe lunare.

Nivelul lunar al venitului minim garantat este raportat la indicatorul social de referință (ISR, care în prezent are o valoare de 500 de lei) și este de:

0,283 ISR (141,5 lei) pentru persoana singură;

0,510 ISR (255 de lei) pentru familiile formate din două persoane;

0,714 ISR (357 de lei) pentru familiile formate din trei persoane;

0,884 ISR (442 de lei) pentru familiile formate din patru persoane;

1,054 ISR (527 de lei) pentru familiile formate din cinci persoane;

câte 0,073 ISR (36,5 lei) pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane, care face parte din familie.

Regulamentul pentru beneficiarii de la Cantina de Ajutor Social Ploiești, potrivit Hotărârii Consiliului Local Ploiești

