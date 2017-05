Mâine se închide circulația pe Bulevardul Castanilor. Cum vor circula mijloacele de transport ale TCE Ploiești

Marți, 9 mai, între 10:30 – 12:00, circulația pe Bulevardul Independenței din Ploiești va fi restricționată în vederea celebrării Zilei Independenței de Stat a României și Zilei Europei. Circulația va fi deviat pe străzile adiacente, iar mijloacele de transport în comun vor avea stații provizorii.

Anunțul TCE Ploiești:

Pe data de 9 mai 2017 au loc manifestarile de sarbatoare ale Zilei Europei, Zilei Independentei de Stat a Romaniei si Zilei Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al doilea razboi mondial.

Astfel, la Monumentul Vanatorilor din Zona Garii de Sud se impune reorganizarea transportului public local. Intre orele 10:30 – 12:05, traseele cu parcurs pe Bd. Independentei vor circula cu ruta ocolitoare intre statuia Radu Stanian si Gara Sud: pe str. Bobalna la sensul spre Sud, unde vor efectua statiile Pelican si Liceul de Muzica si pe str. Democratiei la sensul de deplasare dinspre Sud spre Centru, unde se vor efectua statiile 13 Decembrie, Covurlui si Muzeul de Istorie.

Troleibuzele din traseele 44 si 202 vor fi scurtate la Hale Coreco. Legatura intre Centru si Gara de Sud se va face cu autobuze, unde vor fi valabile si legitimatiile de calatorie compostate in troleibuze.

In locul statiei Coreco Sud, traseele 2, 44 si 202 vor efectua statia Gara Sud din fata P.T.T.R.

La traseele 1, 30, 32/32b, 401, la sensul spre Centru autobuzele nu vor mai intra la Gara Sud; dupa statia Rulmenti Grei, urmatoarea statie va fi 13 Decembrie/Democratiei.

Traseele 444 si 445 vor avea capat de linie la Bar. Bucuresti.