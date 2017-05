Minune la Ploieşti! Cum a disparut o parcare dintre blocuri

La sesizarea unor ploieşteni de pe strada Zimbrului, cartier Malu Roşu, am aflat cum a fost posibilă dispariţia unei parcări care deservea locatarii blocurilor din zonă. Încă din luna octombrie 2016, perimetrul fusese împrejmuit, oamenii fiind nevoiţi să-şi caute parcare pe alte străzi.

Împrejmuirea a fost făcută de către noii proprietari, în condiţiile în care aceştia au intrat în posesia terenului, urmare a unei hotărâri judecătoreşti. Riveranilor le-a fost destul de greu să înţeleagă cum, din domeniul public, un teren utilitar poate trece în proprietate privată. Oamenii se întrebau de ce Primăria Ploieşti nu a găsit o modalitate de despagubire, păstrând pentru utilitate publică, destinaţia acelui teren. Până la urmă, fiind vorba despre o hotărâre judecătorească, locatarii blocurilor din zonă s-au văzut nevoiţi să accepte noul statut al terenului.

Aşa cum era de aşteptat, terenul nu putea să rămână la stadiul de fostă parcare nefuncţională. Astăzi, 3 mai, acolo a apărut un adevărat şantier. Din nou, locatarii s-au revoltat, aflând că urmează să se construiască un bloc cu două etaje. Am contactat biroul de comunicare al Primărei Ploieşti şi am aflat că şantierul are toate autorizaţiile de la urbanism.

Oamenii îşi pun acum tot felul de întrebări legate de respectarea distanţelor faţă de celelalte blocuri şi nu în ultimul rând, în legătură cu accesul autospecialelor de intervenţie, în cazul unor incendii.

Observatorulph.ro va continua seria solicitărilor de la toate autorităţile implicate în această poveste.