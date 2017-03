Locuitorii din Cartierul Tineretului terorizați de câinii maidanezi - FOTO

Locuitorii din Cartierul Tineretului, situat în zona de Sud a Ploieștiului cunoscută și sub numele de Ghighiu, se tem să mai meargă noaptea pe străzi, din cauza haitelor de câini.

Oamenii de aici reclamă că maidanezii sunt prezenți în număr mare în tot cartierul.

„Câinii merg în haită și ziua și noaptea. Un vecin a fost atacat în timp ce mergea cu bicicleta. Cartierul nu are iluminat stradal, iar noaptea nici nu-ți dai seama când te-au înconjurat câinii. Pentru că nu există mijloace de transport până în cartier nu ai cum să lași copiii să meargă singuri la școală sau la grădiniță. Am sunat mai întâi la Dispeceratul Primăriei Ploiești... La fel au făcut și vecinii mei. Nu s-a întâmplat nimic. Am solicitat ajutorul și la Adăpostul de câini de la Bucov. Suntem disperați”, ne-a povestit Daniel Sorescu, președintele Asociatiei Cartierul Tineretului din Ploiesti.

Singura dată când s-a intervenit în această privință a fost acum câțiva ani, după ce în zonă a apărut o vulpe. „Atunci au venit echipale de la Bucov și au prins mai mulți câini. Acum însă, în ciuda telefoanelor, nu a venit nimeni”, a mai explicat Sorescu.