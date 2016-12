Adrian Dobre, mesaj pentru toți cei care iubesc Petrolul

Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a transmis prin intermediul unui comunicat de presă un mesaj adresat tuturor suporterilor Petrolului:

”Observ cu mâhnire că, pe ultima sută de metri a campaniei electorale, unii dintre candidații la parlamentare vor să atragă voturi, aruncând în spațiul public tot felul de minciuni pe tema mărcilor Petrolul Ploiești. Sunt dator să fac câteva precizări pentru suporterii echipei care prea des sunt transformați de unii în carne de tun electoral.

Petrolul Ploiești înseamnă istorie, legendă, emoție. Petrolul are pentru fiecare dintre noi o însemnătate aparte. A fost motiv de bucurie, de deznădejde, de speranță. A fost și este motivul nostru de mândrie, motivul pentru care mii și zeci de mii de ploieșteni au ieșit din case, indiferent de vreme, pentru a simți că fac parte dintr-o mare familie.

Întotdeauna am avut convingerea fermă că Petrolul este al ploieștenilor, și consider că este de datoria mea să fac acest lucru posibil. Ploieștenii au fost cei care, de-a lungul istoriei clubului, au menținut viu spiritul petrolist. Tot ei sunt cei care nu o dată, ci de două ori în istoria recentă a clubului, au avut cel mai important aport la reclădirea acestei mari familii, ce are în centru echipa Petrolul Ploiești.

Încă de la începutul mandatului de primar al Ploieștiului și al ploieștenilor, am susținut demersurile celor de la Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52, menite să redea ploieștenilor ceea ce este al lor: cea mai iubită echipă de fotbal din țară. Primii pași în acest sens i-am făcut odată cu primul proiect inițiat pentru acordarea licențelor. Deși, pe parcurs, lucrurile au luat o turnură ce a făcut să pară că avem o misiune aproape imposibil de îndeplinit, îi asigur pe ploieșteni că sunt 100% alături de ei, le voi oferi toată susținerea și voi face tot ce îmi stă în putință, ca primar al Ploieștiului, pentru ca acest vis să devină realitate: visul continuării istoriei, tradiției, familiei.

Evaluarea mărcilor Petrolului este un proces obligatoriu, impus și de controlul Camerei de Conturi Prahova, proces care nu poate fi ignorat. Asta nu înseamnă că mă opun proiectului privind cedarea gratuită a drepturilor de proprietate asupra siglei și mărcilor Petrolul Ploiești cum insinuează acum agenții toxici electorali. Dimpotrivă, acesta este pasul obligatoriu în demersul LEGAL pe care deja l-am pornit.

Închei cu un mesaj către cei care știu că ceea ce fac eu este singura cale pentru a reda echipa suporterilor dar, cu toate acestea, încearcă să apese pedala populismului electoral în scopul obținerii de voturi. Știu că și voi iubiți Petrolul. Din această dragoste pe care cu toții i-o purtăm, vă rog respectuos să încetați cu atacurile sau insinuările privind corectitudinea demersului nostru. Puteți pune în pericol întregul proces care, în premieră, este bazat pe principii de legalitate și etice sănătoase.

Ar fi păcat, stimați politicieni, să blocați acest proces din disperarea voastră pentru a obține un vot, două, în plus de la galerie. Vă mulțumesc anticipat. ”