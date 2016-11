Cum poți deveni consilier onorific al primarului Ploieștiului

În urma unui comunicat postat pe site-ul Primăriei Ploiești, au fost făcute publice mai multe detalii despre modul în care ploieștenii pot deveni consilieri onorifici ai primarului, în vederea implicării directe în rezolvarea problemelor din municipiu.

”Ca urmare a colaborarii defectuoase dintre primar pe deoparte, si viceprimari si majoritatea din consiliul local, de cealata parte, cetatenii au de suferit, iar acesta nu este un lucru corect. Pentru a iesi din acest cerc vicios, primarul Adrian Dobre a luat decizia de a lansa si sustine un proiect de implicare directa a cetatenilor municipiului in rezolvarea unora dintre problemele care ne fac tuturor mai grea viata de zi cu zi in Ploiesti.

Gandit a se derula pe o durata de minimum patru ani, programul Consilier Onorific al Primarului se adreseaza tututor ploiestenilor, indiferent de apartenenta politica sau de alta natura, si are ca scop stimularea implicarii civice a locuitorilor orasului. El este rezultatul identificarii unei cai de comunicare directa a primarului cu cetatenii – beneficiarii actului administrativ.

Astfel, pentru prima data in ultimii 26 de ani, ploiestenii vor putea participa direct la administrarea orasului prin implicarea nemijlocita in rezolvarea problemelor de zi cu zi ale strazii si/sau cartierului in care locuiesc.

Prima etapa a proiectului va fi lansata vineri, 25 noiembrie. De la aceasta data, in fiecare zi lucratoare, oricand intre orele 10.00 – 14.00, orice ploiestean care vrea sa se implice in mai binele cartierului in care traieste, poate depune la Registratura Primariei sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. o solicitare de inscriere in programul Consilier Onorific al Primarului, document in care motiveaza pe scurt dorinta de a se implica in rezolvarea problemelor comunitatii.

In intervalul 25 noiembrie – 5 decembrie va fi facuta selectia membrilor primului Corp al Consilierilor Onorifici. Acestia vor primi legitimatiile care le atesta calitatea in cadrul ceremoniei care va avea loc la Sala Europa din Palatul Administrativ la data de 9 decembrie.

Urmatorul proces de selectie si legitimare va avea loc in intervalul 13 – 27 februarie 2016.

Citește continuarea și completează formularul pentru a deveni consilier onorific ploiești.ro.