Șefii SGU au decontat carne de mici și taxă pe șezlong

Primarul Adrian Dobre a dat astăzi publicității un raport al Curții de Conturi, în care se arată că SGU, societate aflată în subordinea Consiliului Local Ploiești, a depășit în 2014 bugetul pentru protocol cu 43,91%, decontând cheltuieli inclusiv pentru mici și pentru taxă... de șezlong.

În raportul Curții de Conturi Prahova se arată că, „în perioada ianuarie 2013 – septembrie 2015, SC Servicii Gospodărire Urbană Ploiești SRL a înregistrat nejustificat în contabilitate, în contul cheltuielilor de protocol plăți în sumă de 233.305 lei, inclusiv TVA pentru <> fără a se justifica efectuarea acestora în scopul afacerii”. În același raport se arată că pentru plățile nejustificate s-au calculat penalități în sumă totală de 79.545 lei. În justificarea dată în fața controlorilor, pentru suma de 14.570 de lei(adică 6,25% din suma totală) s-au prezentat bonuri emise de diverse supermarket-uri pentru carne, mici sucuri, prosoape, lustre și taxă rezervare șezlong și de la stații de carburanți. Conform raportului, „facturile emise pentru mesele servite sunt însoțite de bonuri de casă din mai multe zile și note de plată pentru mese servite de un număr cuprins între 2 și 112 persoane”. Mai mult, se arată în același raport, SGU a efectuat plăți „pentru cheltuieli de protocol în sumă totală, inclusiv TVA, de 43.450 lei pentru coșuri cadou (de Paște și de Crăciun) din care 17.920 lei în anul 2013 și 25.530 lei în anul 2014”. În același raport se precizează că în anul 2014 „societatea a depășit limita cheltuielilor de protocol prevăzute în bugetul anual cu 43,91%, fiind raportate cheltuieli de 57.420 lei, față de prevederea bugetară de 39. 900 lei”. În opinia Curții de Conturi, SGU „a înregistrat nejustificat drept cheltuieli de protocol plăți în sumă totală de 233.304,59 lei, pentru care din documentele prezentate (facturi fiscale emise de unități de alimentație publică pentru mese servite , bonuri fiscale pentru alimente și bunuri de uz personal nenominalizate pe persoane , cadouri etc) nu rezultă efectuarea acestora în scopul afacerii”. Acesta este motivul pentru care Curtea de Conturi a calculat pentru plățile nejustificate penalități în sumă de 79.545 de lei.

Am încercat să obținem un punct de vedere telefonic din partea directorului SGU Ploiești, Donald Constantin, pe această temă însă nu am reușit.

Primarul Adrian Dobre a susținut, în timpul conferinței de presă, că raportul Curții de Conturi a fost pus la dispoziția municipalității grație unui cetățean care a făcut o solicitare pe Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile publice. „Curtea de Conturi a scos la iveală numeroase abateri”, a susținut Adrian Dobre.