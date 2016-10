Investiția de 15 milioane de euro din Ploiești care este inutilă

Din seria "suntem plini de intentii bune care sfarsesc prost", va prezentam povestea Hipodromului din Ploiesti, modernizat in aceasta vara cu 15 milioane de euro. Pacat insa ca este nefunctional, iar pistele nu pot fi deocamdata omologate.





Asta pentru ca in Romania nu exista nicio institutie care sa faca acest lucru. Asa ca hipodromul care ar fi trebuit sa aduca venituri la bugetul local nu are in acest moment nicio utilitate. In plus, pentru omologare mai trebuie niste bani.







Grajdurile hipodromului sunt goale desi buldozerele si muncitorii au disparut din peisaj de la inceputul verii. Lucrarile au durat mai multi ani si au costat 70 de milioane de lei. Asta in timp ce multi proprietari de cai asteptau sa isi tina aici armasarii si sa ii pregateasca pentru competitii la fel ca in perioada interbelica. Pe-atunci hipodromul de la Ploiesti rivaliza cu cel de la Baneasa, iar in jurul curselor se castigau si se pierdeau averi. In prezent altele sunt problemele.



Claudiu Coman, director Hipodromul Ploiesti: "In Romania nu exista la momentul de fata niciun forum care sa omologheze pista, este un vid legislativ, nu mai exista cum era inainte la Ministerul Agriculturii autoritatea hipica, acest forum s-a desfiintat."



Din pacate, pana la omologare intretinerea hipodromului costa lunar municipalitatea mii de euro.

Adrian Dobre, primar Ploiesti: "Din pacate aceste lucruri nu au fost anticipate. Hipodromul, pana cand nu se vor realiza curse, va reprezenta o noua locatie in care primaria va aloca bani fara sa primeasca venituri si este pacat pentru ca acolo se pot organiza curse, curse internationale, se pot face pariuri si de aici are de castigat si primaria."

